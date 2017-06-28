رئيس الوزراء يناقش مع وزير البترول خطط إنتاج مصر من الثروة البترولية

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بطارق الملا، وزير البترول لمتابعة عدد من ملفات القطاع والمشروعات الجارية.

كما يناقش خطط زيادة إنتاج مصر من الثروة البترولية والغاز الطبيعي من المشروعات الجديدة، وكذلك من الحقول القديمة والمتقادمة في المناطق البترولية كشبه جزيرة سيناء باستخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج