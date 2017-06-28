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ملايين الناخبين يتوجهون للتصويت في الانتخابات العامة في نيبال
الانتخابات في النيبال

ملايين الناخبين يتوجهون للتصويت في الانتخابات العامة في نيبال

2017-06-28 14:34:56
محيط: أ. ش. أ

توجه ملايين الناخبين في نيبال اليوم الأربعاء للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من الانتخابات العامة لاختيار المجالس البلدية والقروية ، رغم تهديدات الجماعات الإثنية المعارضة لإجراء الانتخابات.

وذكرت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية أن عملية التصويت تجري في ثلاثة من مقاطعات نيبال السبعة ، وأجريت الشهر الماضي الانتخابات في ثلاثة مقاطعات أخرى ، فيما من المقرر أن تجرى في المقاطعة الأخيرة في سبتمبر المقبل.

ويتنافس في انتخابات اليوم أكثر من 62 ألف مرشح على 380ر15 مقعد، ونشرت السلطات أكثر من 162 ألف فرد أمن لتنفيذ دوريات أمنية في المناطق التي تجرى بها الانتخابات ، فيما لم ترد تقارير تفيد بوقوع أي أعمال عنف خلال عملية التصويت.

وتعد تلك الانتخابات العامة هي الأولى التي تجرى منذ ما يقرب من 20 عاما في البلاد التي عانت من التمرد وسنوات من تأجيل إصدار الدستور.

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