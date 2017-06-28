أعلنت وزارة التعليم العالى، عبر موقع التنسيق الرسمى، قواعد قبول الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية التجارية ونظائرها” 3 سنوات” ، بالكليات التكنولوجية “المعاهد الفنية التجارية المتوسطة”، التابعة لوزارة التعليم العالى وتكون مدة الدراسة بها عامين .

وتضمنت القواعد، أنه يتم قبول الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية التجارية من أبناء محافظتي شمال وجنوب سيناء بالمعهد الفنى التجارى بالعريش بحد أدنى 60% فأكثر من المجموع الكلى للدرجات طبقا للقرار الوزارى رقم 1487 بتاريخ 27/12/1990.

وتوجد المعاهد الفنية التجارية المتوسطة فى “المطرية ،الروضة ، قنا، أسوان ،المحلة، دمياط ،المنصورة، شبرا، الإسكندرية، دمنهور، بورسعيد، العريش، بني سويف، أسيوط ،طنطا ،بنها، الزقازيق ، قويستا”، حيث يتم القبول بها من جميع الشعب حسب رغبة الطالب.