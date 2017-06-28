أعرب الدكتور صلاح الدين عبد الكريم مسئول العلاقات الخارجية بالمنظمة السياسية الليبية، عن تمنياته في أن يسمح مجلس الأمن بتسليح الجيش الليبي لأنه سيكون عنصر أساسي لنصر الشريعة الليبية ضد الإرهاب.

وأوضح عبد الكريم من خلال مداخلة هاتفية على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الأربعاء، أن قرار حظر تصدير السلاح للجيش الليبي مبني على “تحريض قطري دبلوماسي وإعلامي”، مشيدا بدور مصر في الأزمة الليبية واصفا إياها بـ”ضمير الأمة العربية”.

وأتهم تركيا وقطر بدعم الجماعات الإرهابية في ليبيا بالسلاح والمال، كما رفض وصف وسائل الإعلام القطرية وبعض الدول العربية بوصف الجيش الليبي بأنها “ميليشيات العقيد معمر القذافي”.

وأشار إلى أنه هناك مخطط لتحويل ليبيا من دولة عربية إلى دولة “امازيغية أفريقية” لعزل المغرب العربي عن مشرقه