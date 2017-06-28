أعلن المركز الإعلامي بنادي الاتحاد السعودي عن تجديد إعارة لاعب كرة القدم المصري محمود عبد المنعم “كهربا” لمدة عام رسميا.

ووجهت إدارة النادي من خلال موقعها الإلكتروني إدارة النادي السعودي الشكر لرئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور على “الأجواء الإيجابية التي سادت المفاوضات”.

ولم يعلن النادي السعودي عن التفاصيل المادية للاتفاق.

وجدير بالذكر، أن محمود عبد المنعم “كهربا” قد شارك بصفوف النادي السعودي الموسم الماضي قادما من نادي الزمالك على سبيل الإعارة لمدة عام.

وقد حاز “كهربا” على إعجاب أنصار ومشجعي الفريق “الجداوي”.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت خلال الساعات الماضية إلى توصل إدارة النادي السعودي إلى اتفاق مع المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لتجديد إعارة “كهربا” مقابل 2,5 مليون دولار.