بدأت شركة “صن إكسبرس” للطيران، وهي مشروع مشترك بين شركة “لوفتهانزا” الألمانية للطيران والخطوط الجوية التركية، رحلاتها المباشرة بين منتجع أنطاليا المطل على ساحل البحر المتوسط وموسكو، لتخطو أولى خطواتها في السوق الروسية.

وذكرت صحيفة “حريت” التركية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن الرحلة الأولى أقلعت أمس.

وتخطط الشركة لترتيب رحلة واحدة أسبوعيا، غير أنه من المرجح زيادة عدد الرحلات خلال الفترة المقبلة في ظل ارتفاع عدد السياح الروس المتوقع عودتهم إلى منتجع أنطاليا الجنوبي.

وأعلنت شركة “صن إكسبرس” أنها ستبدأ رحلاتها ما بين منتجع أنطاليا التركي ومدينة ليون الفرنسية بحلول 10 يوليو المقبل.

وفي السياق ذاته، قال ممثلون عن الشركة إنه بفضل هاتين المدينتين الجديدتين، فإن رحلات شركة “صن إكسبرس” سوف تقلع إلى 47 وجهة من أنطاليا، منها 37 وجهة أجنبية.

وتبلغ عدد رحلات شركة “صن إكسبرس” من منتجع أنطاليا 342 رحلة أسبوعيا.