إذا أردت دراسة الصحافة فعليك التوجه إلى بريطانيا للدراسة الجيدة، لما تتمتع فيها من خبرة كبيرة في عالم الصحافة، فهناك 4 جامعات متخصصة في دراسة الصحافة والإعلام.

كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية LES

تُعتبر LES واحدة من أهم المراكز البحثية داخل المملكة المتحدة، وتوفّر لطلّابها عدد من برامج الماجستير المتقدمة حول الإعلام، التنمية، الاتصالات، وسائل الإعلام العالمية، والعلوم السياسية.

ويسعى قسم الإعلام والاتصالات في LES لفهم أعمق للتغيرات الحاصلة في بيئة وسائل الإعلام، من خلال تفسير وفهم التطورات الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والتاريخية.

جامعة سيتي لندن

وفقاً لنشرة QS فإنّ جامعة سيتي لندن تحتل المرتبة الـ 23 عندما يتعلّق الأمر بدراسة الصحافة والإعلام والاتصالات، حيث تُوفّر العديد من برامج البكالوريوس والماجستير المتخصصة مثل الصحافة الاستقصائية، الصحافة التفاعلية، الصحافة الدولية، الصحافة المالية، الصحافة الدولية، علوم الصحافة، والصحافة السياسية.

في عام 2010، استطاع 96% من خريجي كلية الصحافة في الجامعة الحصول على فرصة عمل خلال الأشهر الستة التي تلت تخرجّهم.

جامعة وستمنستر UWE

تقدّم الجامعة اللندنية العريقة مجموعة واسعة من البرامج البكالوريوس والماجستير في تخصص الصحافة والاتصالات ووسائل الإعلام الرقمية والشبكات الاجتماعية.

جامعة كارديف

تُعتبر جامعة كارديف واحدة من أفضل 100 جامعة في تخصص الإعلام ودراسات الاتصالات في العالم، وتُتيح للطلّاب الملتحقين بها عدد كبير من برامج البكالوريوس والدراسات العليا المثيرة للإعجاب في التخصصات المتعلّقة بالصحافة والإعلام والأدب الإنجليزي.