4 جامعات لدراسة الصحافة في بريطانيا2017-06-28 14:14:21
إذا أردت دراسة الصحافة فعليك التوجه إلى بريطانيا للدراسة الجيدة، لما تتمتع فيها من خبرة كبيرة في عالم الصحافة، فهناك 4 جامعات متخصصة في دراسة الصحافة والإعلام.
كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية LES
تُعتبر LES واحدة من أهم المراكز البحثية داخل المملكة المتحدة، وتوفّر لطلّابها عدد من برامج الماجستير المتقدمة حول الإعلام، التنمية، الاتصالات، وسائل الإعلام العالمية، والعلوم السياسية.
ويسعى قسم الإعلام والاتصالات في LES لفهم أعمق للتغيرات الحاصلة في بيئة وسائل الإعلام، من خلال تفسير وفهم التطورات الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والتاريخية.
جامعة سيتي لندن
وفقاً لنشرة QS فإنّ جامعة سيتي لندن تحتل المرتبة الـ 23 عندما يتعلّق الأمر بدراسة الصحافة والإعلام والاتصالات، حيث تُوفّر العديد من برامج البكالوريوس والماجستير المتخصصة مثل الصحافة الاستقصائية، الصحافة التفاعلية، الصحافة الدولية، الصحافة المالية، الصحافة الدولية، علوم الصحافة، والصحافة السياسية.
في عام 2010، استطاع 96% من خريجي كلية الصحافة في الجامعة الحصول على فرصة عمل خلال الأشهر الستة التي تلت تخرجّهم.
جامعة وستمنستر UWE
تقدّم الجامعة اللندنية العريقة مجموعة واسعة من البرامج البكالوريوس والماجستير في تخصص الصحافة والاتصالات ووسائل الإعلام الرقمية والشبكات الاجتماعية.
جامعة كارديف
تُعتبر جامعة كارديف واحدة من أفضل 100 جامعة في تخصص الإعلام ودراسات الاتصالات في العالم، وتُتيح للطلّاب الملتحقين بها عدد كبير من برامج البكالوريوس والدراسات العليا المثيرة للإعجاب في التخصصات المتعلّقة بالصحافة والإعلام والأدب الإنجليزي.
-
خبير : انتشار «قناديل البحر» خلل بيئي عالمي.. وليست لها علاقة بـ«قناة السويس»
أكد الدكتور محمود حنفي أستاذ البيئة البحرية بكلية العلوم بجامعة قناة السويس، أن “انتشار قناديل البحر” أصبحت ظاهرة عالمية، حيث يتوقع العديد من العلماء أن تزيد ...Wed, 28 Jun 2017 08:41:13 GMT
-
"معاريف": اتصالات مكثفة بين حماس وإسرائيل لعقد صفقة محتملة
أكد تقرير إسرائيلي أن اتصالات مكثفة تجري في الأسابيع الأخيرة بين حركة حماس وإسرائيل بوساطة عنصر ثالث. وأضاف التقرير الذي نشر في صحيفة “معاريف” العبرية، أن ...Tue, 27 Jun 2017 11:18:00 GMT
-
أول تعليق من أصالة عقب أزمة "الكوكايين"
نشرت الفنانة السورية أصالة عبر حسابها علي موقع “إنستجرام”، كواليس القبض عليها أمس الأول الأحد بمطار بيروت، لاتهامها بحيازة مادة الكوكايين المخدرة قبل أن يتم ...Tue, 27 Jun 2017 09:05:39 GMT
-
كوريا الشمالية تشبه ترامب بـ"هتلر" القرن الـ21
شبهت كوريا الشمالية، الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأدولف هتلر، فى فصل جديد من الانتقادات اللاذعة بين الجانبين، وسط ارتفاع منسوب التوتر على ...Tue, 27 Jun 2017 09:16:47 GMT
-
قطر تشتكي دول الخليج أمام منظمة اليونسكو
تقدمت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان بشكوى إلى منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم “اليونسكو” بسبب حرمان القطريين من الحق في التعليم. وقالت صحيفة الوطن ...Tue, 27 Jun 2017 09:56:08 GMT
-
رسميا .. «كهربا» يعود لـ«اتحاد جدة»
أعلن المركز الإعلامي بنادي الاتحاد السعودي عن تجديد إعارة لاعب كرة القدم المصري محمود عبد المنعم “كهربا” لمدة عام رسميا. ووجهت إدارة النادي من خلال موقعها ...Wed, 28 Jun 2017 12:35:44 GMT
-
4 جامعات لدراسة الصحافة في بريطانيا
إذا أردت دراسة الصحافة فعليك التوجه إلى بريطانيا للدراسة الجيدة، لما تتمتع فيها من خبرة كبيرة في عالم الصحافة، فهناك 4 جامعات متخصصة في دراسة الصحافة والإعلام. كلية ...Wed, 28 Jun 2017 12:22:07 GMT
-
هريدي: هناك انقسام بمجلس الأمن حول الشأن الليبي
وصف السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، الاجتماع التي دعت اليه مصر بمجلس الأمن ، بأنها “عملية ومطلوبة” لأن تضع مجلس الأمن وقطر أمام مسئولياتهما، مؤكدا ...Wed, 28 Jun 2017 12:08:59 GMT
-
مأمون المليجي .. درويش الفن الراقي الذى ترجل فى صمت
“في الشوارع شيء غريب يناديني.. شيء بيفرض جوه مني حزن عيني.. اترسم كل الوشوش.. تنقسم بينا المواجع أبقى واحد منهم.. جرحي هو جرحهم والحقيقة متوهاني” ، هذه الكلمات كانت ...Wed, 28 Jun 2017 12:03:22 GMT