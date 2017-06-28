هريدي: هناك انقسام بمجلس الأمن حول الشأن الليبي2017-06-28 14:08:16
وصف السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، الاجتماع التي دعت اليه مصر بمجلس الأمن ، بأنها “عملية ومطلوبة” لأن تضع مجلس الأمن وقطر أمام مسئولياتهما، مؤكدا أن الدول الغربية كانت تعلم بدعم قطر للإرهاب ولكنها غضت البصر عن ذلك – على حد قوله.
وأوضح هريدي من خلال مداخلة هاتفية على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الأربعاء، أنه هناك أدلة دامغة ووثائق تدل على تورط قطر في دعم الإرهاب، مشددا على ضرورة أن تتحمل كل دولة بمجلس الأمن مسئولية الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وأضاف أنه هناك انقسام بين دول مجلس الأمن حول الأوضاع في ليبيا، مؤكدا أن التدخلات الدولية في الشأن الليبي بتحول دون التوصل لاتفاق شامل وجامع بين الأطراف الليبية
وانتقد قرار مجلس الأمن بعدم تصدير السلاح للجيش الليبي ، موضحا أن الأسلحة تتدفق على الجماعات المسلحة والإرهابية .
وكان مصر قد ترأست اجتماعا مفتوحا بمجلس الأمن حول تحديات مكافحة الإرهاب في ليبيا، حيث تم مناقشة الأزمة القطرية خلال الجلسة.
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