مأمون المليجي .. درويش الفن الراقي الذى ترجل فى صمت

“في الشوارع شيء غريب يناديني.. شيء بيفرض جوه مني حزن عيني.. اترسم كل الوشوش.. تنقسم بينا المواجع أبقى واحد منهم.. جرحي هو جرحهم والحقيقة متوهاني” ، هذه الكلمات كانت كارت تعارف بين الفنان والمهندس مأمون المليجي وجمهوره، الذي رحل عن عالمنا صباح يوم الأثنين 26 يونيو الجاري.

المليجي لقب نفسه بالدرويش وذلك عندما قال مبتسمًا حينما سؤل عن تأثره بالفنان الراحل سيد درويش: “أنا درويش من دراويش سيد درويش”، وأكد أنه يسير على الطريق ذاته، لذا طالما سعى لانتقاء الكلمات والألحان المألوفة، ليطل على الجمهور برداء رجل بسيط يريد فقط أن يمنحهم شيئا من الفن يسر النفوس.

اتخذ المليجي لنفسه مسارًا، ينعكس من هموم الشارع والمواطن المصري مثلما وصف دائمًا، و في السطور التالية بطاقة تعريف بالراحل مأمون الشناوي:

– ولد مأمون المليجي في محافظة الإسكندرية في يوم 5 مايو 1960.

– أمضي طفولته في لبنان حيث كان يعمل والده هناك.

– منح والده الجنسية اللبنانية من الرئيس كميل شمعون.

– عاد مع أسرته إلى القاهرة في عام 1970.

– حصل علي الشهادة الثانوية العامة المصرية، والتي أهلته لدخول كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية قسم “الهندسة المعمارية”.

– قد تخرج كمهندس معماري في عام 1984 وعمل بها حتي عام 1990.

– قام بإنشاء أتيليه فني لعمل مستلزمات الديكور من تابلوهات وتماثيل ووحدات إضاءه.

– بدأ شغفه بالموسيقي وهو في سن 15 سنة، وتعلم الجيتار وظهرت عليه بوادر موهبة التلحين في سن مبكر.

– قام بتلحين أول أعماله والتي كانت من كلمات أخيه علي المليجي، وبدأ مشواره الفني بأول كليباته “في الشوارع”.

– عكس الكليب حالة الأحباط التي أصبحت مسيطرة علي الأغلب الأعظم، من الشعب المصري بسبب حالة الفقر وانتشار البطالة حينها.

– اعتبر الكثيرون أن مأمون بدأ رحلة الكفاح السياسي منذ عام 2005، والتي عززها بظهوره في حفلات عديدة بساقية الصاوي.

– أغلقت مسارح الدولة أبوابها أمامه.

– كانت “ساقية الصاوي” المتنفس الوحيد له لإخراج أعماله للجمهور.

– سببت أغنيته “أصرخ بصوتك، ياشعب عمره ما ثار” ضجيج قوي علي الصعيدين الفني والسياسي.

– في لقاءاته بالتلفزيون اعتبر نفسه امتداد لمدرسة سيد درويش.

– أصدر للفنان مأمون المليجي، ألبوم واحد فقط وهو “غير حروف الغنا”.

– يضم الألبوم أعمال من جميع الأطياف للشعراء “أحمد قدري، أسامة عبدالصبور، محمد الكومي، وزينات القليوبي”.

– أقام العديد من الحفلات في شتي أنحاء الجمهورية برفقة فرقته “عشاق النهار”.

– حصد العديد من الجوائز في المهرجانات الدولية والمحلية.

– توفى عن عمر ناهز الـ57 عاما.