«تبون» يعرض خطط حكومته أمام أعضاء مجلس الأمة الجزائري2017-06-28 13:27:29
عرض رئيس الحكومة الجزائرية عبد المجيد تبون اليوم الأربعاء مخطط عمل حكومته أمام أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح.
ويأتي عرض مخطط الحكومة أمام الغرفة العليا للبرلمان بعد أن تمت المصادقة عليه يوم الجمعة الماضي بالأغلبية (402 صوتا من اصل 462 صوتا) من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني.
وقال رئيس الحكومة الجزائرية عبد المجيد تبون إن مناقشة مخطط عمل الحكومة من قبل أعضاء البرلمان “محطة قوية للديمقراطية في بلادنا” ، مشددا على التزام الحكومة بالعمل على تعزيز تعاونها مع السلطة التشريعية.
وأضاف تبون أن مخطط عمل الحكومة يهدف الى تغيير النمط الاقتصادي تماشيا ومتطلبات المرحلة الحالية دون الاخلال أو التخلي عن المكاسب الاجتماعية المحققة لضمان انتقال مرن نحو منظومة اقتصادية عصرية تتحرر تدريجيا من التبعية للمحروقات.
ويتضمن مخطط عمل الحكومة المتعلق بتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية العديد من المحاور من بينها ترقية الديمقراطية والحكم الراشد والتنمية الاجتماعية والاقتصادية مع الالتزام بمواصلة مسعى تعزيز دولة القانون وترقية الحريات وكذلك تأكيد مكانة الجزائر دوليا ودورها في ترقية السلم والاستقرار عبر العالم وتعميق محاور مسار إصلاح قطاع العدالة وإصلاح الإدارة ومحاربة البيروقراطية.
وفي الشق الاقتصادي ، تراهن الحكومة على مواصلة الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتعزيزها وإرساء أكبر قدر من الشفافية في النشاط الاقتصادي والتجاري وتحسين مناخ الاعمال وكذا منح الجماعات المحلية دورا اساسيا في النشاط الاقتصادي, مع التركيز على تعزيز الأمن الغذائي للبلاد والحد من اختلال الميزان التجاري.
كما يندرج تحسين الإطار المعيشي من خلال توفير السكن وضمان الاستفادة من الطاقات والماء وكذلك حماية البيئة وتحسين المنظومة الوطنية للتعليم والتدريب وتثمين البحث العلمي وتحديث المنظومة الوطنية للصحة، ضمن أولويات حكومة رئيس الوزراء عبدالمجيد تبون.
ويركز برنامج عمل الحكومة- على الصعيد الاجتماعي- على الحفاظ على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي والتقاعد وترقية الشغل وتعزيز آليات التضامن الوطني ومواصلة التكفل بالطبقات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة.
كان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، قد عين عبد المجيد تبون في منصب رئيس الحكومة أواخر مايو الماضي في الحكومة الجزائرية الجديدة، خلفا لعبدالمالك سلال.
وأجرى الرئيس الجزائري- بعد ذلك- تعديلا حكوميا طال 15 وزيرا من حكومة رئيس الوزراء السابق عبدالمالك سلال، فيما حافظ 12 آخرون على مناصبهم، وتم تسجيل دخول 14 وزيرا جديدا، أغلبهم ولاة (محافظون) لعدة ولايات، ودمج عدد من الوزارات.
-
"معاريف": اتصالات مكثفة بين حماس وإسرائيل لعقد صفقة محتملة
أكد تقرير إسرائيلي أن اتصالات مكثفة تجري في الأسابيع الأخيرة بين حركة حماس وإسرائيل بوساطة عنصر ثالث. وأضاف التقرير الذي نشر في صحيفة “معاريف” العبرية، أن ...Tue, 27 Jun 2017 11:18:00 GMT
-
أول تعليق من أصالة عقب أزمة "الكوكايين"
نشرت الفنانة السورية أصالة عبر حسابها علي موقع “إنستجرام”، كواليس القبض عليها أمس الأول الأحد بمطار بيروت، لاتهامها بحيازة مادة الكوكايين المخدرة قبل أن يتم ...Tue, 27 Jun 2017 09:05:39 GMT
-
كوريا الشمالية تشبه ترامب بـ"هتلر" القرن الـ21
شبهت كوريا الشمالية، الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأدولف هتلر، فى فصل جديد من الانتقادات اللاذعة بين الجانبين، وسط ارتفاع منسوب التوتر على ...Tue, 27 Jun 2017 09:16:47 GMT
-
قطر تشتكي دول الخليج أمام منظمة اليونسكو
تقدمت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان بشكوى إلى منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم “اليونسكو” بسبب حرمان القطريين من الحق في التعليم. وقالت صحيفة الوطن ...Tue, 27 Jun 2017 09:56:08 GMT
-
شاهد.. ماذا فعلت شيماء سيف بعد إعلان خطوبتها؟ (فيديو)
أشعلت الفنانة شيماء سيف موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” بفيديو جديد من حفل خطوبتها، وهي ترقص على أنغام مزمار فرقة “حسب الله”. وعلقت “شيماء” على الفيديو قائلة: ...Wed, 28 Jun 2017 10:15:18 GMT
-
خبيرة اقتصادية: تراجع عجز «الميزان التجاري» هزيل
حذرت الدكتور يمن الحماقي الخبيرة الاقتصادية من تأثير رفع أسعار الطاقة على إنتاج قطاع الأعمال، مشيرة إلى أن قطاع الأعمال لم يستوعب أثار تحرير سعر صرف الجنيه المصري ...Wed, 28 Jun 2017 09:57:42 GMT
-
"تحديث الصناعة": تنفيذ مراجعات تفصيلية لنظم الطاقة بـ6 شركات
قام مركز تحديث الصناعة خلال شهر مايو الماضي بتكثيف خدماته المقدمة للقطاع الصناعي والتي شملت تنمية التجمعات الصناعية والحرفية وتنفيذ برنامج الاقتصاد الأخضر. وأوضح ...Wed, 28 Jun 2017 09:57:42 GMT
-
الخارجية الروسية: مزاعم أمريكا بشأن هجوم كيميائي في سوريا "عديمة الأساس"
قال نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف” إن المزاعم الأمريكية الأخيرة المتعلقة باحتمال إجراء الجيش السوري استعدادات لشن هجوم كيميائي جديد، عديمة الأساس، ...Wed, 28 Jun 2017 09:57:20 GMT
-
إدوارد يكشف حقيقة محاولته الانتحار
رد الفنان المصري إدوارد، على الأخبار التي نشرت مؤخرًا حول محاولته الانتحار وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع «تويتر». إدوارد، نفى محاولته الانتحار وذلك ردًا على أسئلة ...Wed, 28 Jun 2017 08:49:09 GMT