أكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار ورطب على القاهرة والوجه البحري، وشديد الحرارة وجاف على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، لطيف على كافة الأنحاء ليلا.

وأشار عبد العال من خلال تصريحات تلفزيونية على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الأربعاء، إلى أن درجات الحرارة سترتفع تدريجيا ابتداء من الغد ليصل ذروته يومي الأحد والأثنين القادمين، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة في القاهرة إلى أكثر من 40 درجة.

وأوضح أن حرارة الطقس لن تعيق الأنشطة اليومية للمواطنين وحركة السفر، محذرا أيضا من التعرض المباشر للشمس خلال فترة الظهيرة ابتداء من الساعة 12 حتى الساعة 3.

ونصح المواطنين بتناول المياه والسوائل بكثرة وارتداء الملابس القطنية فاتحة اللون، والتوجه إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج في حالة ارتفاع درجات حرارة الجسم.

وحذر من اضطراب حركة الملاحة والصيد البحري غدا بالبحر الأحمر، مؤكدا استقرار حركة الملاحة بالبحر الأبيض المتوسط.