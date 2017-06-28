 Moheet on google
الأربعاء 28 يونيو 2017 01:54 مساءً
روابط سريعة
بوتين: روسيا مستمرة في زيادة قدراتها العسكرية لحماية نفسها
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين: روسيا مستمرة في زيادة قدراتها العسكرية لحماية نفسها

2017-06-28 13:19:34
أ ش أ

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده ستواصل عملية زيادة قدراتها العسكرية لحماية نفسها من أي اعتداء محتمل .

وقال بوتين خلال لقائه خريجي المؤسسات التعليمية العسكرية في روسيا، حسبما أفادت وكالة أنباء ” نوفوستي ” اليوم الأربعاء ” إن القوات المسلحة الحديثة قادرة وحدها على ضمان سيادة وسلامة أراضي بلادنا وحمايتها
وحماية حلفائنا ضد أي معتد محتمل ، وأي ضغط وابتزاز من جانب أولئك الذين لا تعجبهم روسيا المستقلة ذات السيادة”.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3