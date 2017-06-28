أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده ستواصل عملية زيادة قدراتها العسكرية لحماية نفسها من أي اعتداء محتمل .

وقال بوتين خلال لقائه خريجي المؤسسات التعليمية العسكرية في روسيا، حسبما أفادت وكالة أنباء ” نوفوستي ” اليوم الأربعاء ” إن القوات المسلحة الحديثة قادرة وحدها على ضمان سيادة وسلامة أراضي بلادنا وحمايتها

وحماية حلفائنا ضد أي معتد محتمل ، وأي ضغط وابتزاز من جانب أولئك الذين لا تعجبهم روسيا المستقلة ذات السيادة”.