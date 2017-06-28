أوصلت منظمة اليونيسف ما يزيد عن 36 طناً من الإمدادات الطبية المنقذة للحياة والإمدادات الخاصة بتنقية المياه عن طريق الجو إلى اليمن وذلك لتوسيع نطاق الجهود الرامية إلى مكافحة أسوأ حالة تفشي لوباء الكوليرا على مستوى العالم.

وذكرت المنظمة - في بيان صحفي وزعه مكتبها الإقليمي ومقره عمَّان اليوم الأربعاء - أن الحمولة، التي نقلت على متن طائرات شحن خاصة، شملت أكثر من 750 ألف كيس من محلول الإرواء (ملح الإماهة الفموية) تكفي لعلاج 10 آلاف شخص إضافة إلى 10,5 مليون قرص تعقيم لتنقية المياه، علاوة على إمدادات أخرى تشمل مستلزمات النظافة والإصحاح البيئي.

ونقل البيان عن الدكتور شيرِن فارقي نائب ممثلة اليونيسف في اليمن قوله: إن اليونيسف في سباق مع الزمن حيث تعمل فرق المنظمة مع الشركاء ليس فقط لتوفير العلاج للمرضى ورفع مستوى الوعي بين أوساط المجتمعات المحلية بل أيضاً من أجل تغذية المخزون وتوزيع الأدوية بشكل عاجل، مضيفا أن هناك المزيد من الشحنات الجوية التي تحمل على متنها لوازم أساسية ستصل تباعاً خلال الأيام المقبلة.

وبحسب اليونيسف فإنه في غضون شهرين فقط انتشر وباء الكوليرا في كل محافظات اليمن تقريباً وقد تأكد وفاة أكثر من 1,300 شخص- 25% منهم على الأقل من الأطفال، وما تزال رواتب موظفي الدولة، بمن فيهم الأطباء والممرضات ومهندسي المياه وعمال النظافة، متوقفة منذ ما يقرب من 10 أشهر.

ومنذ أن تم الإعلان رسمياً عن تفشي الوباء في 27 أبريل الماضي، وزعت اليونيسف أكثر من 600 ألف كيس من محلول الإرواء على زوايا الإرواء وفي المنازل، إضافةً إلى 20 ألف عبوة تحوي سوائل وريدية، وبالعمل مع الشركاء دعمت اليونيسف إنشاء 488 نقطة علاج بالإماهة الفموية (زوايا الإرواء) وأكثر من 20 مركزاً لعلاج الإسهال في كافة مناطق البلاد.