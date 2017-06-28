أكد اللواء عبد الصمد سكر أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة والخبير الأمني، أن ثورة “25 يناير” كانت من أفضل الثورات في التأريخ، ولكنها شهدت العديد من التدخلات الأجنبية والتنظيمات المغرضة تسببت في حدوث فوضي عارمة في الشارع المصري.

وأشار سكر من خلال لقاءه ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري اليوم الأربعاء، إلى أن سبب قيام ثورة “30 يونيو” هو انهيار قيم العدالة الاجتماعية خلال فترة الحكم الإخواني، بالإضافة إلى الإعلان الدستوري الذي صدر 21 نوفمبر 2012 والذي منح صلاحيات لرئيس الجمهورية ترتب عليها تداعيات على الشارع المصري.

وأوضح أن الشارع المصري قد شهد حالة من الانهيار الأمني قبل “30 يونيو 2013” بسبب وجود ميليشيات أخرى تريد القيام بالدور الأمني الداخلي، واصفا ثورة “30 يونيو” بـ”صرخة الشعب المصري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه”.

وأضاف أن ثورة “30 يونيو” قد حازت على إعجاب أحد الخبراء العسكريين المصريين لأنها أنقذت مصر من “غزو محقق”، مشيرا إلى ظهور بعض القطع البحرية العسكرية من دول أخرى اقتربت من السواحل المصرية بالإضافة إلى اختراقات الحدود المصرية.

ويأتي هذا في إطار الاحتفالات بالذكرى الرابعة لثورة “30 يونيو”.