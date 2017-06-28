غدا.. طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة بباقي الأنحاء2017-06-28 12:54:28
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة كبداية لموجة حارة ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.
كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية،وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد مثيره للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطرابات الملاحة البحرية هناك.
وتأتي حالة البحر المتوسط خفيفه إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :
الصغرى العظمى
القاهرة 25 39
الإسكندرية 24 31
مطروح 22 30
بورسعيد 24 32
دمياط 25 33
بلطيم 24 33
الإسماعيلية 23 39
السويس 24 40
العريش 20 35
نخل 16 36
طابا 19 37
الطور 23 34
مرسى علم 30 39
الغردقة 28 40
شرم الشيخ 30 41
رفح 19 34
كاترين 22 35
سيوة 24 40
المنيا 25 39
الفيوم 25 39
رأس سدر 25 35
أبوسمبل 28 43
وسط الدلتا 25 38
أسيوط 24 40
سوهاج 26 40
الأقصر 27 44
أسوان 30 45
شلاتين 29 39
حلايب 31 37
الوادى الجديد 26 41
قنا 27 43
نويبع 28 39
السلوم 22 34
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 31 42
المدينة 32 47
الرياض 29 45
المنامة 31 38
أبوظبى 31 45
الدوحة 31 39
الكويت 32 50
دمشق 16 40
بيروت 24 30
عمان 19 34
القدس 23 30
غزة 23 31
بغداد 30 48
مسقط 32 37
صنعاء 17 30
الخرطوم 27 42
طرابلس 29 37
تونس 22 40
الجزائر 21 26
الرباط 16 25
نواكشوط 24 30
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 15 35
اسطنبول 21 30
اسلام اباد 23 32
نيودلهى 26 32
جاكرتا 24 32
بكين 23 35
كوالامبور 24 33
طوكيو 22 28
أثينا 23 37
روما 21 33
باريس 14 20
مدريد 13 24
برلين 17 23
لندن 13 19
مونتريال 14 23
موسكو 11 22
نيويورك 18 29
واشنطن 18 28
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