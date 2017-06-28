تمكنت البحرية الليبية، من إنقاذ 147 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي 8 ميل شمال سواحل مدينة صبراته.

وقال المتحدث بأسم البحرية الليبية ،العقيد أيوب قاسم،في تصريح صحفي، ان المهاجرين ال 147 ينتمون الى جنسيات افريقية وكان معهم ليبي وجزائري بينهم 19 امراة و4 اطفال.

واكد قاسم ” إن البحر المتوسط يعج هذه الأيام بقوارب الهجرة غير الشرعية ولوحظ تواجد مكثف للمنطمات الدولية غير الحكومية التي تزعم انها تقوم بعملية الإنقاذ للمهاجرين وتواحد أكثر من 6 قوارب لهذه المنظمات قرب المياه الاقليمية الليبية وان احد القوارب وجد داخل المياه الليبية”.