 Moheet on google
الأربعاء 28 يونيو 2017 01:49 مساءً
روابط سريعة
البحرية الليبية تنقذ147 مهاجرًا غير شرعي شمال سواحل صبراته
هجرة غير شرعية

البحرية الليبية تنقذ147 مهاجرًا غير شرعي شمال سواحل صبراته

2017-06-28 13:00:34
محيط: أ. ش. أ

تمكنت البحرية الليبية، من إنقاذ 147 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي 8 ميل شمال سواحل مدينة صبراته.

وقال المتحدث بأسم البحرية الليبية ،العقيد أيوب قاسم،في تصريح صحفي، ان المهاجرين ال 147 ينتمون الى جنسيات افريقية وكان معهم ليبي وجزائري بينهم 19 امراة و4 اطفال.

واكد قاسم ” إن البحر المتوسط يعج هذه الأيام بقوارب الهجرة غير الشرعية ولوحظ تواجد مكثف للمنطمات الدولية غير الحكومية التي تزعم انها تقوم بعملية الإنقاذ للمهاجرين وتواحد أكثر من 6 قوارب لهذه المنظمات قرب المياه الاقليمية الليبية وان احد القوارب وجد داخل المياه الليبية”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3