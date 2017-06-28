اعلنت مصلحة سك العملة عن تصميم وتصنيع ميداليات ودروع بطولة العالم لكرة السلة للشباب تحت سن 19 عاما والتي ستقام بمصر خلال يوليو المقبل.

وقال محمد السبكي، رئيس مصلحة سك العملة، في تصريح اليوم الأربعاء، إنه تم الاتفاق مع الاتحاد المصري للتنس على جميع التفاصيل الخاصة بتصميمات الميداليات والدروع التي أعدها فريق من المصلحة برئاسة نيفين دياب مدير إدارة التصميم وصممها ياسر سعد الدين مدير إدارة تشغيلات غير العملة بجانب المهندس إسماعيل فاروق مدير إدارة التخطيط، لافتا إلى أن الاتحاد الدولي لكرة السلة اعتمد التصميمات المصرية ليبدأ تنفيذها بالفعل.

وأضاف السبكي أن وزير المالية عمرو الجارحي وجه باتخاذ جميع الإجراءات لإنجاز هذا العمل في أسرع وقت مع توفير المواد الخام المطلوبة، مشيرا إلى أنه من المقرر تسليم الميداليات والدروع خلال أيام.

وأكد حرص المصلحة على المساهمة في أية أحداث دولية تستضيفها مصر، حيث سبق وأن أنتجت المصلحة أيضا ميداليات بطولة العالم للكاراتيه التي أقيمت بمدينة شرم الشيخ، لتظل مصلحة سك العملة واجهة مشرفة للصناعة المصرية محليا ودوليا بفضل خبرات العاملين بها وكوادرها الفنية.

وحول أهم أعمال مصلحة سك العملة خلال الفترة الأخيرة، أشار إلى تصميم أختام جديدة لجامعة الأزهر والمعاهد التعليمية التابعة لالأزهر الشريف في جميع محافظات الجمهورية ويقدر عددها بنحو ألف ختم يجري حاليا تنفيذها حيث ترد للمصلحة على دفعات.

كما قامت المصلحة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطب البيطري بتصميم نظام جديد لأختام المجازر يعتمد على الرموز المتعددة والمتغيرة يوميا لمزيد من إحكام الرقابة على رؤوس الماشية التي تذبح بالمجازر في إطار جهود الدولة لضمان توافر سلع بالأسواق آمنة وغير ضارة بصحة المواطنين ويتم إنتاج الأختام الجديدة حاليا لتغير أختام جميع المجازر بكل المحافظات.

وقال السبكي إن سك العملة قامت أيضا بإنتاج وتصميم درع عيد العمال والذي قدمه اتحاد عمال مصر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وقلادة النيل التي أهديت للملك سلمان بن عبد العزيز إلى جانب إنتاج عدة تشغيلات للبرلمان العربي لتقديمها للملوك والرؤساء العرب، كما تقوم مصلحة سك العملة بتصميم وإنتاج ميدالية مجلس النواب التي يهديها المجلس للوفود الرسمية الدولية التي تقوم بزيارة المجلس بجانب ميداليات جوائز الدولة التقديرية وأنواط ونياشين الجمهورية والميداليات الفرعونية والعملات التذكارية.

وأضاف أن المصلحة بصدد إنتاج وتصميم عملات تذكارية بمناسبة مرور 150عاما على القاهرة الخديوية ويتم التنسيق مع محافظة القاهرة والمختصين في هذا الشأن، حيث من المقرر الانتهاء منها خلال الشهر المقبل، بالإضافة إلى ميداليات ودروع لبعض الجهات مثل اتحاد السلة والاتحاد الرياضي للشركات ووزارة الصحة والسكان والمجلس الأعلى للسكان وكلية الدفاع الجوي.

وأشار إلى أن هناك طلبات متزايدة قدمت للمصلحة لإنتاج ميداليات تحمل صورة فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.