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أداء متباين لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة نهاية الأسبوع
البورصة المصرية

أداء متباين لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

2017-06-28 12:47:53
وكالات

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، آخر تعاملات الأسبوع - آخر جلسات شهر يونيو - وسط عمليات شراء من جانب المؤسسات المصرية، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع.

صعد مؤشر إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 0.11%، وزاد مؤشر إيجى إكس 50 متساوي الأوزان بنسبة 0.15%.

قفز مؤشر إيجى إكس 20 بنسبة 1.07%.. وهبط مؤشر إيجى إكس 70 للأسهم المتوسطة بنسبة 0.01%.. وارتفع مؤشر إيجى إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.12%.

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