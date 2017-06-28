تخطط وزارة التنمية الاقتصادية الروسية لبدء مفاوضات منطقة تجارة حرة مع مصر والهند وإبرام اتفاق مؤقت مع إيران، وفقًا لما قاله نائب الوزير الكسى جروزديف.

وأوضح جروزديف وفقًا لما نقلته وكالة “تاس “الروسية للأنباء: “أعتقد أننا سنبدأ محادثات مع مصر والهند العام الجاري وتحديدًا مع نهاية العام، والمفاوضات مع إسرائيل بدأت بالفعل، ولذلك، فإن جدول أعمالنا مشغول إلى حد ما خلال الفترة المقبلة”.

ونوه جروزديف إلى أن المفاوضات يمكن أن تستمر لمدة تتراوح من عامين إلى ثلاثة، مضيفًا: “لسنا بكل تأكيد في وضع لإطالة تلك العملية ولكننا في الوقت نفسه لا يمكننا التنبؤ بالمدة التي تستغرقها المفاوضات”.

كما لفت إلى إجراء مفاوضات بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران على إبرام اتفاق تجريبي، مشددًا على أن ذلك ليس محادثات كلاسيكية حول منطقة التجارة الحرة لأن إيران ليست عضوًا في منطقة التجارة العالمية.