أكد طارق الخولي عضو مجلس النواب، أن ثورة “30 يونيو” أعادت تشكيل تأريخ المنطقة، حيث أوقف الشعب المصري ما كان يخطط للمنطقة وقاموا بفرض أجندة مصرية وطنية لحماية هوية الدول العربية.

وأعلن الخولي من خلال لقائه التلفزيوني ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الأربعاء، أن جماعة الإخوان المسلمين كانوا يخططون لنشر ميليشيات مسلحة على غرار “الحرس الثوري الإيراني” لحماية نظام الحكم وقت توليهم السلطة، مضيفا أن قيادات الإخوان كانوا يقولون “سنحكم مصر 300 سنة”.

وأضاف أن الإخوان كانوا يسعون لاستغلال ثورة “25 يناير” للانقضاض على السلطة وبناء ما يسمي “الخلافة الإخوانية”، موضحا أن مصر كانت ستتحول إلى “دولة طبقية” في عهد الإخوان.

ويأتي هذا في إطار الاحتفالات بالذكرى الرابعة لثورة “30 يونيو”.