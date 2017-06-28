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الخولي: الإخوان كانوا يخططون لحكم مصر 300 سنة
طارق الخولي - عضو مجلس النواب
طارق الخولي - عضو مجلس النواب

الخولي: الإخوان كانوا يخططون لحكم مصر 300 سنة

2017-06-28 12:30:20
محيط - خالد الريس

أكد طارق الخولي عضو مجلس النواب، أن ثورة “30 يونيو” أعادت تشكيل تأريخ المنطقة، حيث أوقف الشعب المصري ما كان يخطط للمنطقة وقاموا بفرض أجندة مصرية وطنية لحماية هوية الدول العربية.
وأعلن الخولي من خلال لقائه التلفزيوني ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الأربعاء، أن جماعة الإخوان المسلمين كانوا يخططون لنشر ميليشيات مسلحة على غرار “الحرس الثوري الإيراني” لحماية نظام الحكم وقت توليهم السلطة، مضيفا أن قيادات الإخوان كانوا يقولون “سنحكم مصر 300 سنة”.
وأضاف أن الإخوان كانوا يسعون لاستغلال ثورة “25 يناير” للانقضاض على السلطة وبناء ما يسمي “الخلافة الإخوانية”، موضحا أن مصر كانت ستتحول إلى “دولة طبقية” في عهد الإخوان.
ويأتي هذا في إطار الاحتفالات بالذكرى الرابعة لثورة “30 يونيو”.

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