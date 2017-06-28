ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر الأجزاء الشمالية من باكستان صباح اليوم الأربعاء، وفقا لما موقع إمارات.

وأوضحت دائرة الأرصاد الجوية والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 213 كيلومترًا في سلسلة جبال هندوكوش في أفغانستان، وشعر به في باكستان سكان مناطق بيشاور ومالاكند وبيشاور ووادي سوات وشيترال.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع أي خسائر بشرية أو مادية، غير أن الزلزال أجبر سكان المناطق التي ضربتها على الخروج من منازلهم خشية وقوع زلزال ارتدادي مدمر