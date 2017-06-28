تعقد منظمة المرأة العربية اجتماع المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة في عام 2017 برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي وذلك في الفترة من 10 - 19 يوليو المقبل في مقر الأمم المتحدة .

وصرحت السفيرة مرفت تلاوي المدير العام للمنظمة بأن الاجتماع هذا العام سيبحث موضوع “القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء في عالم متغير” والتركيز على أهداف التنمية المستدامة ومنها القضاء على الفقر والجوع بجميع أشكاله في كل مكان وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الزراعة المستدامة وضمان حياة صحية وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات .

وقالت أن الاجتماع سيبحث كذلك وهو تعزيز وسائل تنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة التي سينظر فيها كل عام .. مشيرة الى أنه سيشارك في المؤتمر كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات الإقليمية المعنية.

وأوضحت أن المنظمة شاركت في الورشة التدريبية حول ” التدريب والممارسة - بناء القدرات وأفضل الممارسات للأجندة التنموية” والتي عقدت في الفترة ( 11 - 15 يوليو 2016) لتبادل الخبرات وللاستفادة من الدورة في تطوير البرنامج السنوي حول المرأة العربية في الأجندة التنموية 2030 الذي بدأته المنظمة منذ نوفمبر 2015.