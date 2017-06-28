مقتل وإصابة عشرة مسلحين إثر غارة جوية في أفغانستان

لقي ما لا يقل عن ستة متمردين مصرعهم اليوم الأربعاء في غارة جوية في إقليم هلمند بجنوب أفغانستان.

وقالت وزارة الدفاع في بيان - وفق ما نقلته وكالة أنباء “خامة برس” الأفغانية إن الغارة الجوية نفذت بالقرب من منطقة قلعة موسى .. مضيفة أن أربعة متمردين أصيبوا أيضا في الغارة الجوية.

وتابع البيان أن أحد القادة المحليين للمتمردين كان أيضا من بين القتلى..ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة بما في ذلك طالبان على التقرير حتى الآن.

ويعتبر إقليم هلمند من بين الأقاليم المضطربة نسبيا في جنوب أفغانستان حيث ينشط المتمردون من حركة طالبان في عدد من مناطقها وغالبا ما يقومون بأنشطة تمرد.

وأجبر العنف المتزايد بما في ذلك تفجير سيارة مفخخة في مدينة لاشكارجاه الأسبوع الماضي ، القيادة الحكومية على تنفيذ إصلاحات في قطاع الأمن.

وقال مسؤولو وزارة الداخلية أمس الثلاثاء إنه تم استبدال قائد شرطة الإقليم وقائد المنطقة 505 التابعة لقوات الشرطة بهدف تحسين الأمن وإجراء المزيد من الإصلاحات في القطاع الأمني بالإقليم.