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انتشال 24 جثة لمهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل الليبية
مهاجرين غير شرعيين ـ غرق زورق ـ سواحل ليبيا مهاجرين ـ مهاجرون

انتشال 24 جثة لمهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل الليبية

2017-06-28 12:25:21
محيط: أ. ش. أ

انتشلت فرق الهلال الأحمر الليبي 24 جثة لمهاجرين غير شرعيين جرفتهم الأمواج إلى الناحية الشرقية من العاصمة الليبية طرابلس.

ونقلت قناة “الحرة” الأمريكية الأربعاء عن الناطق باسم خفر السواحل في إيطاليا قوله “إن العدد الإجمالي للذين تم إنقاذهم في الأيام الماضية من مياه البحر المتوسط عبر البحرية الإيطالية وجماعات الإغاثة وقوارب خاصة بلغ قرابة 8 آلاف شخص”.

وكانت وزارة الداخلية الإيطالية قد أعلنت -في وقت سابق- أن ما يقرب من 300ر73 مهاجر قد وصلوا إلى أراضي البلاد منذ مطلع العام الجاري بزيادة تقدر بأكثر من 14٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.

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