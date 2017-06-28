"تصبح على خير" و"جواب اعتقال" يقتربا من 2.5 مليون جنيه

استطاع فيلمي ” تصبح على خير ” للفنان تامر حسني، و”جواب اعتقال” لمحمد رمضان أن يحقق إيرادات متوسطة، ويقتربا من 2.5 مليون جنيه في ثالث أيام عيد الفطر.

وقال محمود الدفراوى مسؤول التوزيع بإحدى شركات التوزيع الكبرى في تصريحات صحفية أن فيلم “تصبح على خير” حقق أمس الثلاثاء فى ثالث أيام العيد إيرادات وصلت الى 2 مليون و164 الفا و67 جنيها. في حين وصلت إيرادات فيلم “جواب اعتقال” إلى 2 مليون و174 ألفا و443 جنيها

“تصبح على خير” بطولة تامر حسنى ونور ودرة. و”جواب اعتقال” بطولة محمد رمضان ودينا الشربينى واياد نصار، والفيلمين من إخراج محمد سامى.