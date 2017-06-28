أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وفاة 9 مواطنين وإصابة 109 آخرين في اليوم الثالث لعيد الفطر المبارك في حوادث مختلفة على مستوى محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال متابعة غرفة الأزمات والطوارئ والمنعقدة على مدار الساعة بديوان عام الوزارة لجميع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن من بين الوفيات 6 حالات بسبب حوادث غرق بمحافظات القاهرة والجيزة‪ .

‪وأضاف أن من بين الحالات المرضية 105مصابين بسبب حوادث الطرق بمحافظات القاهرة، والجيزة، وأسوان، والبحيرة، والفيوم، والمنيا ، وسوهاج، والشرقية، ومطروح والإسكندرية، وقنا، لافتا إلى إصابة 4 حالات باشتباه تسمم غذائي بمحافظة سوهاج وقد تم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم وحالتهم الصحية مستقرة.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن خطتها للتأمين الطبي للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك بزيادة عدد سيارات الإسعاف إلى ‪2240 سيارة مجهزة، يتم توزيعها على أماكن التجمعات العامة والمتنزهات والحدائق ومحيط الجوامع وأماكن الصلاة بكافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى ‪10 لنشات إسعاف نهري، وطائرتين مروحيتين على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية، والتوجيه بضرورة تواجد الفرق الطبية بجميع المستشفيات، ومراجعة أرصدة أدوية الطوارئ وبنوك الدم، وانعقاد غرفة الأزمات والطوارئ على مدار الساعة.