أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أسماء أوائل الدبلومات الفنية وجاءت كالتالي:

وهم محمد صديق حسن على صديق 97.9% تبريد وغادة أحمد وزير تجارى 97.9% ومنة الله عاطف السيد حسن 97.9% و جميانة وديع موسى 97.5% تركيبات ومعدات وشروق أحمد السايح 96.5% وميرى مجدى 96% إدارة وتسويق ومروة محمود احمد ملابس جاهزة 94.7% ويارا خالد زكريا الفيوم الفندقية 93،3% ويسرا محمد عبد العظيم 92% وأية أحمد 91% وهدير جلال 97%.

وقال شوقي خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية إن حصول البنات على نسب ومراكز أعلى في التفوق والترتيب مقابل طالب واحد ظاهرة كبيرة مفرحة وتدعو للفخر موضحا أن الفترة المقبلة سوف تشهد تطويرًا فى التعليم العام وأيضا التعليم الفنى.