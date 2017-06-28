صحيفة: طائرات أمريكية من دون طيار في سلاح الجو الكويتي العام المقبل

ذكرت صحيفة “الراي” الكويتية أنها علمت أن الجيش الكويتي سيشهد دخول الطائرات من دون طيار في القوة الجوية العام المقبل.

وأشارت في خبر بعددها الصادر اليوم الأربعاء، إلى أن كلية أحمد الجابر للطيران في قاعدة علي السالم قامت بتدريب ضباط من الخدمات الأرضية لقيادة هذا النوع من الطائرات أرضيا، وستخصص طيارين مهندسين في عمليات الصيانة والخدمات الأرضية لهذه الطائرات، بالتزامن مع توفير الطيارين من الشباب لقيادة طائرات “يوروفايتر” و”أف 18”.

ولفتت إلى إعلان آمر القوة الجوية الكويتية اللواء عبدالله الفودريفي في تصريحات للصحيفة عن استقبال الدفعة الثانية من منتسبي كلية أحمد الجابر للطيران، من الراغبين في دراسة الطيران وهندسة الطيران خلال شهر سبتمبر المقبل، مؤكداً «نجاح الكلية التي انطلقت العام الماضي في تدريب الطيارين بشهادة كليات الطيران العالمية».

وقال الفودري: “إن منتسبي الدفعة الأولى التي تم قبولها العام الماضي سيتخرجون في العام 2020 حتى يكون لدينا الطيارون المؤهلون والأكاديميون، لا سيما وأن العامين المقبلين سيشهدان وصول أسطول الطائرات الحديثة للقوة الجوية من طراز (يوروفايتر) و(أف 18) الحديثة، وسنكون قد وفرنا الطيارين من الشباب الكويتي القادر على قيادة تلك الطائرات”.