انخفضت أسعار النفط في الأسواق العالمية، اليوم الأربعاء، بعد تحسن محدود في الأيام الأربعة الماضية، نتيجة الزيادة غير المتوقعة في مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأمريكية.

وانخفض سعر برميل الخام الأمريكي، صباح اليوم الأربعاء، 26 سنتا ليبلغ 43.98 دولار ، وخسر سعر برميل خام برنت 17 سنتا ليبلغ 46.75 دولار.

وتشير التقديرات الأسبوعية للمعهد الأميركي للنفط (غير حكومي) إلى ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بمقدار 851 ألف برميل ومخزونات البنزين بمقدار 1.4 مليون برميل، يأتي هذ تزامنًا مع تدني حجم الطلب من أكبر مستوردي النفط في آسيا: الصين والهند واليابان، وارتفاع معدلات إنتاج النفط الصخري الأمريكي، المنافس المباشر لنفط أوبك.

ووفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لشهر يونيو الجاري ، ارتفع إنتاج النفط الصخري إلى 9.33 مليون برميل يوميًا، كما توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة بمقدار 920 ألف برميل بنهاية 2017.

كما أدى ارتفاع إنتاج ليبيا ونيجريا، عضوتي منظمة أوبك المعفاتين من اتفاق خفض الإنتاج، إلى عرقلة جهود المنظمة الرامية لإعادة التوازن لسوق النفط العالمي، في ظل ارتفاع معدلات إنتاج النفط الصخري والزيادة المطردة في منصات الحفر الأمريكية.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية قد ذكرت أنها تستهدف إنتاج مليون برميل يوميا في شهر يوليو القادم، وذلك عقب الوصول إلى حل لنزاعها مع شركة فنترسهال الألمانية والذي أدى لتوقف إنتاج 160 ألف برميل يوميا.

وفي مايو الماضي أعلنت منظمة الأوبك تمديد اتفاقية خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس 2018، في محاولة لإعادة التوازن لسوق النفط وتقليص المخزونات العالمية، إلا إن ضعف الطلب أدى إلى وفرة في المعروض وهبوط مستمر في الأسعار.