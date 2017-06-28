اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم نتيجة امتحانات دبلومات المدارس الثانوية الفنية نظام 3 سنوات للعام الدراسي (2016 - 2017).

وقال وزير التربية والتعليم - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الأربعاء - إن نسبة النجاح فى شهادة الدبلوم الثانوى التجارى بلغت 53.17 % حيث تقدم للامتحان 220 ألفا و526 طالبا وطالبة حضر منهم 219 ألفا و714 طالبا وطالبة ونجح 116 ألفا و826 طالبا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح في شهادة الدبلوم الثانوي الفندقي 75.48% حيث تقدم للامتحان 14 ألفا و811 طالبا وطالبة حضر منهم 14 ألفا و765 طالبا وطالبة نجح منهم 11 ألفا و144 طالبا وطالبة.

وأضاف الوزير أن نسبة النجاح في شهادة الدبلوم الثانوي الزراعي بلغت 35.38 % ، حيث تقدم للامتحان 72 ألفا و174 طالبا وطالبة حضر منهم 17 ألفا و910 طلاب وطالبات نجح منهم 25 ألفا و768 طالبا وطالبة، أما بالنسبة لشهادة الدبلوم الثانوي الصناعي بلغت نسبة النجاح 58.71 % حيث تقدم للامتحان 313 ألفا و831 طالبا وطالبة حضر منهم 312 ألفا و626 طالبا وطالبة ونجح 183 ألفا و550 طالبا وطالبة.