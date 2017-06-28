شاهد.. ماذا فعلت شيماء سيف بعد إعلان خطوبتها؟ (فيديو)

أشعلت الفنانة شيماء سيف موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” بفيديو جديد من حفل خطوبتها، وهي ترقص على أنغام مزمار فرقة “حسب الله”.

وعلقت “شيماء” على الفيديو قائلة: “أصحابنا الجدعان أوى لسه بيحتفلوا بينا وجابولنا فرقة حسب الله الأصلية، شكرا يامروة وعبد الرحمن وكريم وهند وعقبالكم ياغاليين وشكرا لحبايبى وزميلي في المسرح إلى كل يوم بيفرحوا معانا وعلى رأيهم بقت قاعة كريستالة”.

وظهر في الفيديو معها الفنانة هنا الزاهد وحسام داغر.

يذكر أن شيماء سيف أعلنت عن خطوبتها من مدير الإنتاج محمد كارتر، وذلك على مسرح “الهرم” عقب انتهاء عرض مسرحية “أهلا رمضان”.