"الكوليرا" يحصد الأرواح باليمن ورئيس الوزراء يعلن الطوارئ لاحتوائه2017-06-28 12:00:14
أعلن الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء اليمنى حالة الطوارئ بالقطاع الصحي في محافظات ابين وعدن ولحج والضالع وشبوة الجنوبية وتفعيل الترصد للوباء والإبلاغ السريع باحتواء وباء الكوليرا بسرعة.
ووجه رئيس الوزراء قيادات السلطة المحلية في هذه المحافظات برفع درجة الاستعداد القصوى لمراقبة الحالة في المستشفيات والمراكز الصحية للسيطرة على الحالات التي قد توحي بانتقال المرض لهذه المحافظات وضرورة تعزيز القدرات المحلية للكشف عن حالات الإصابة بالكوليرا وتشخيصها واتخاذ تدابير مكافحتها.
وأكد بن دغر أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها للسيطرة على الحالة المكتشفة في هذه المحافظات أبين ومنع انتقال حالات الكوليرا المكتشفة هناك للمحافظات المجاورة.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية سبأ أنه خلال متابعة رئيس الوزراء للوضع الصحي في زنجبار وعموم محافظة أبين تواصل مع المحافظ اللواء أبوبكر حسين الذي أبلغه بالإجراءات العاجلة التي اتخذت لمواجهة أي تطورات بشأن حالات الإسهال في المحافظة والتي أكدت وجود المرض واستدعت المتابعة والاستعداد بالمحاليل والأدوية التي يعتبر وجودها ضرورة قصوى في هذه الحالة. ووجه بن دغر الشكر للمنظمات الني أبدت استعداداً لمواجهة المرض.
ووضع رئيس الوزراء أمام المحافظ والمسئولين في مجال الصحة في محافظة أبين كل الإمكانات المطلوبة لمحاصرة المرض والسيطرة على أسبابه ومنع انتشاره لباقي مديريات المحافظة.
ووجه وزارة الصحة برفع حالة الاستعداد القصوى وأمر وزير الصحة بالتوجه الفوري إلى عدن لقيادة جهود الوقاية من المرض.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت -في وقت سابق- أن المرض بات يبدي مؤشرات تباطؤ نسبي مع انخفاض نسبة الوفيات إلى النصف.. إلا أن المنظمة أكدت أن الانحسار لا يعني نهاية خطر الكوليرا الذي حصد أرواح 1400 شخص على الأقل خلال شهرين إضافة إلى حوالي 219 ألف حالة مشتبه بها.
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