المرصد السوري: مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص في قصف على ريف درعا الشمالي

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان (المعارض الذي يتخذ من لندن مقرا له ) اليوم /الأربعاء/ مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص بينهم أطفال في قصف للقوات النظامية السورية على بلدة الحارة في ريف درعا الشمالي.

وأضاف المرصد ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية ـ أن مقاتلا واحدا من المعارضة لقى مصرعه جراء قصف للطيران الحربي بالبراميل المتفجرة على مسلحي المعارضة في درعا .

ويذكر أن 30 مسلحا على الأقل من تنظيم “داعش” لقوا مصرعهم أمس خلال مواجهات عسكرية في محيط بلدة “حيط”، شمال غرب مدينة درعا، جنوبي سوريا.