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فيلم "السقا" يقترب من 6 ملايين فى 3 أيام العيد
أحمد السقا - هروب اضطراري

فيلم "السقا" يقترب من 6 ملايين فى 3 أيام العيد

2017-06-28 11:56:35

استطاع فيلم “هروب اضطرارى” للنجم أحمد السقا أن يحقق إيرادات مرتفعة فى 3 أيام عيد الفطر.

قال محمود الدفراوى في تصريحات صحفية أن فيلم “هروب اضطرارى” حقق أمس الثلاثاء ايرادات وصلت الى 5 ملايين و820 ألفا و724 جنيها.

والفيلم بطولة احمد السقا وغادة عادل وامير كرارة ومصطفى خاطر وإخراج أحمد خالد موسى.

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