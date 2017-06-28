قال نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف” إن المزاعم الأمريكية الأخيرة المتعلقة باحتمال إجراء الجيش السوري استعدادات لشن هجوم كيميائي جديد، عديمة الأساس، وتثير مخاوف كبيرة لدى موسكو”.

وأضاف جاتيلوف ـ في تصريحات لوكالة أنباء “نوفوستي” اليوم الأربعاء ـ ” إن الجانب الروسي لا يستبعد وقوع استفزازات باستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أطراف أخرى على خلفية التهديدات الأمريكية الأخيرة لدمشق”.

وتابع” إن التصريحات الأمريكية حول استعداد السلطات السورية لشن هجوم كيميائي ليست إلا مزاعم عديمة الأساس، إذ لا توجد أية حقائق تؤكد صحة الاستنتاجات الأمريكية”.

وكان البيت الأبيض قد اتهم الحكومة السورية بالتخطيط لشن هجوم آخر بالأسلحة الكيميائية، وحذر الرئيس السوري بشار الأسد بأنه سيدفع ثمنا باهظا هو وجيشه إذا نفذ هجوما من هذا النوع.