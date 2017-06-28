"تحديث الصناعة": تنفيذ مراجعات تفصيلية لنظم الطاقة بـ6 شركات2017-06-28 11:49:23
قام مركز تحديث الصناعة خلال شهر مايو الماضي بتكثيف خدماته المقدمة للقطاع الصناعي والتي شملت تنمية التجمعات الصناعية والحرفية وتنفيذ برنامج الاقتصاد الأخضر.
وأوضح المهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ، في بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة اليوم ، أن المركز قدم 86 خدمة لـ 183 عميلا خلال مايو الماضي كما قام في إطار برنامج الاقتصاد الأخضر الذي يتبناه بتنفيذ مراجعات تفصيلية لنظم الطاقة لشركتين تعملان في قطاع الصناعات الكيميائية وشركتين في قطاعي الصناعات الغذائية بمدينة العبور وشركتين في قطاع الصناعات النسيجية.
وقال : إنه تم عقد ورشتي عمل بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الأولى بمدينة العاشر من رمضان والثانية بمدينة السادات الصناعية للتعريف ونشر الوعي بالخدمات الخاصة بوحدة كفاءة الطاقة ودور الاختبارات الفنية في تحسين كفاءة الطاقة..مشيرا إلى أنه تم تنفيذ مشروعين حول الإدارة المرئية لشركتين في قطاع الصناعات النسيجية وقطاع مواد البناء وتنفيذ مشروع تخطيط الإنتاج والتحكم لشركة في قطاع صناعات مواد البناء ومشروع دراسة الوقت والحركة لشركة في قطاع الصناعات الهندسية.
وحول دور المركز في تنمية التجمعات الصناعية والحرفية .. أفاد المدير التنفيذي للمركز بأنه تم التفاوض مع كل من كلية الفنون التطبيقية والأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا ونهضة المحروسة ( TIEC، Venture Lab ) ومركز بداية لريادة الاعمال لتقديم خدمات تدريب لرواد الأعمال .
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