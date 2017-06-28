 Moheet on google
الأربعاء 28 يونيو 2017 12:04 مساءً
روابط سريعة
خبيرة اقتصادية: تراجع عجز «الميزان التجاري» هزيل
الدكتور يمن الحماقي
الدكتور يمن الحماقي

خبيرة اقتصادية: تراجع عجز «الميزان التجاري» هزيل

2017-06-28 11:48:58
محيط - خالد الريس

حذرت الدكتور يمن الحماقي الخبيرة الاقتصادية من تأثير رفع أسعار الطاقة على إنتاج قطاع الأعمال، مشيرة إلى أن قطاع الأعمال لم يستوعب أثار تحرير سعر صرف الجنيه المصري “تعويم الجنيه”.
وأشادت الحماقي من خلال لقائها ببرنامج “8 الصبح” على قناة “دي أم سي” الفضائية اليوم الأربعاء، بجهود وزارة المالية لرفع الحصيلة الضريبية وتنمية المجتمع الضريبي.
وأشارت إلى أنه هناك العديد من البدائل لسد عجز الموازنة مثل استرداد أراضي الدولة بدلا من رفع أسعار الطاقة، مشددة على ضرورة تجنب سياسة “الجباية” وتحفيز “قطاع الاقتصاد الغير رسمي” للتحول إلى “رسمي” لرفع الطاقات الإنتاجية.
وأضافت أن تراجع عجز الميزان التجاري لمصر إيجابية ولكنها “هزيلة” ولا تتفق مع قدرات مصر في تصدير المنتجات، وقالت “هناك مصانع كثيرة تحتاج لزقة للتصدير”.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3