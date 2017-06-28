حذرت الدكتور يمن الحماقي الخبيرة الاقتصادية من تأثير رفع أسعار الطاقة على إنتاج قطاع الأعمال، مشيرة إلى أن قطاع الأعمال لم يستوعب أثار تحرير سعر صرف الجنيه المصري “تعويم الجنيه”.

وأشادت الحماقي من خلال لقائها ببرنامج “8 الصبح” على قناة “دي أم سي” الفضائية اليوم الأربعاء، بجهود وزارة المالية لرفع الحصيلة الضريبية وتنمية المجتمع الضريبي.

وأشارت إلى أنه هناك العديد من البدائل لسد عجز الموازنة مثل استرداد أراضي الدولة بدلا من رفع أسعار الطاقة، مشددة على ضرورة تجنب سياسة “الجباية” وتحفيز “قطاع الاقتصاد الغير رسمي” للتحول إلى “رسمي” لرفع الطاقات الإنتاجية.

وأضافت أن تراجع عجز الميزان التجاري لمصر إيجابية ولكنها “هزيلة” ولا تتفق مع قدرات مصر في تصدير المنتجات، وقالت “هناك مصانع كثيرة تحتاج لزقة للتصدير”.