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وزير دفاع أرمينيا: لا ندرس حاليا إرسال قوات إلى سوريا
الصراع بين ارمينيا واذربيجان

وزير دفاع أرمينيا: لا ندرس حاليا إرسال قوات إلى سوريا

2017-06-28 11:21:52
أ ش أ

أعلن وزير دفاع أرمينيا فيجين ساركيسيان أن بلاده لا تدرس حاليا إمكانية إرسال قوات إلى سوريا، إلا أنها لا تستبعد طرح مثل هذه المسألة في المستقبل.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” الإخبارية اليوم الأربعاء عن ساركيسيان قوله” إن تنفيذ أية خطة أخرى في سوريا غير خطة تقديم المساعدات الإنسانية، وخاصة مسألة إرسال عسكريين إلى هناك ليس مطروحا الآن، ولا أتوقع طرح هذه المسألة في المستقبل القريب”.

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