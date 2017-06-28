وزير دفاع أرمينيا: لا ندرس حاليا إرسال قوات إلى سوريا2017-06-28 11:21:52
أعلن وزير دفاع أرمينيا فيجين ساركيسيان أن بلاده لا تدرس حاليا إمكانية إرسال قوات إلى سوريا، إلا أنها لا تستبعد طرح مثل هذه المسألة في المستقبل.
ونقلت قناة “روسيا اليوم” الإخبارية اليوم الأربعاء عن ساركيسيان قوله” إن تنفيذ أية خطة أخرى في سوريا غير خطة تقديم المساعدات الإنسانية، وخاصة مسألة إرسال عسكريين إلى هناك ليس مطروحا الآن، ولا أتوقع طرح هذه المسألة في المستقبل القريب”.
-
"معاريف": اتصالات مكثفة بين حماس وإسرائيل لعقد صفقة محتملة
أكد تقرير إسرائيلي أن اتصالات مكثفة تجري في الأسابيع الأخيرة بين حركة حماس وإسرائيل بوساطة عنصر ثالث. وأضاف التقرير الذي نشر في صحيفة “معاريف” العبرية، أن ...Tue, 27 Jun 2017 11:18:00 GMT
-
أول تعليق من أصالة عقب أزمة "الكوكايين"
نشرت الفنانة السورية أصالة عبر حسابها علي موقع “إنستجرام”، كواليس القبض عليها أمس الأول الأحد بمطار بيروت، لاتهامها بحيازة مادة الكوكايين المخدرة قبل أن يتم ...Tue, 27 Jun 2017 09:05:39 GMT
-
كوريا الشمالية تشبه ترامب بـ"هتلر" القرن الـ21
شبهت كوريا الشمالية، الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأدولف هتلر، فى فصل جديد من الانتقادات اللاذعة بين الجانبين، وسط ارتفاع منسوب التوتر على ...Tue, 27 Jun 2017 09:16:47 GMT
-
قطر تشتكي دول الخليج أمام منظمة اليونسكو
تقدمت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان بشكوى إلى منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم “اليونسكو” بسبب حرمان القطريين من الحق في التعليم. وقالت صحيفة الوطن ...Tue, 27 Jun 2017 09:56:08 GMT
-
الكهرباء: 88% نسبة إنجاز العمل بمحطات «سيمنز» الألمانية
كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن نسبة إنجاز العمل وفقا للجدول الزمني للمرحلة الثانية والأخيرة من محطات سيمنز الألمانية ...Wed, 28 Jun 2017 08:41:13 GMT
-
مصر تترأس اجتماعًا بمجلس الأمن حول تحديات مكافحة الإرهاب في ليبيا
ترأس السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك بوصفه رئيس لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن مع رئيسي لجنة عقوبات داعش والقاعدة ولجنة عقوبات ...Wed, 28 Jun 2017 08:25:27 GMT
-
بالصور.. «روما» يعلن عن تصميم الزي «الاحتياطي» الجديد
أعلن نادي “روما” الإيطالي عن الانتهاء من التصميم الجديد للزي “الاحتياطي” لفريق كرة القدم لموسم “2017-2018” القادم، وهو من إنتاج شركة “نايك” للملابس والأدوات ...Wed, 28 Jun 2017 08:14:25 GMT
-
الولايات المتحدة تدعم وساطة الكويت في حل أزمة الخليج
أجري وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الإعلام الكويتي بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح محادثات في واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ...Wed, 28 Jun 2017 08:08:29 GMT
-
قصف تركي لمواقع وحدات حماية الشعب الكردية السورية في منطقة عفرين
أعلنت مصادر عسكرية تركية أن الجيش التركي قصف فجر اليوم الأربعاء مواقع لتنظيم وحدات حماية الشعب الكردية السورية في منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي شمال غرب سوريا. ...Wed, 28 Jun 2017 06:18:30 GMT