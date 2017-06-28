أعلنت شركة “روس نفط”، اليوم الأربعاء، أن هدف الهجمة الإلكترونية، التي تعرضت لها أمس هو استهداف بيانات ذات أهمية للإجراءات القضائية، التي تخوضها الشركة في الوقت الراهن.

وقال المتحدث باسم الشركة ميخائيل ليونتيف حسبما ذكرت قناة “روسيا اليوم” الإخبارية - “عند النظر بعقلانية لدوافع المخترقين فسنرى أن القضاء على بيانات مهمة للإجراءات القضائية يبدو هدفا منطقيا”.

وكانت بعض دول العالم، لاسيما روسيا وأوكرانيا وفرنسا قد تعرضت - أمس الثلاثاء - لهجمات إلكترونية شرسة يعتقد أنها تمت بواسطة فيروس الابتزاز “بيتيا”، أدت لخروج حواسيب عن الخدمة، وأعلنت “روس نفط” تعرض خادم حواسيب الشركة لهجمة شرسة، ما دفع الشركة الروسية للتوجه إلى الهيئات الأمنية.