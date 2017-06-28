اتهم ثلاثة من عناصر شرطة مدينة شيكاغو بـ”التآمر” للتستر على حادثة إطلاق النار على الشاب من أصول إفريقية “لكوان مكدونالد” في 20 أكتوبر 2014.

وذكرت قناة “الحرة” الأمريكية اليوم الأربعاء أن الاتهامات الرسمية تشير إلى أن ما ذكره عناصر الشرطة الثلاثة يتناقض مع ما التقطته الكاميرا الخاصة بسيارة الشرطة أثناء الحادث حيث أظهر الفيديو أن الشرطي “جيسن فان دايك” لم يتوقف عن إطلاق النار على مكدونالد بعد وقوعه على الأرض.

يذكر أن المتهمين قد ادعوا أن مكدونالد لم يستجب لتعليماتهم وأنه هاجم اثنين منهم.

ويواجه الشرطيون في حال إدانتهم السجن لسنوات، حيث تتضمن لائحة الاتهام سوء التصرف أثناء العمل، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى خمس سنوات.