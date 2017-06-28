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خبير عسكري: أكثر من 1000 سيارة حاولت اختراق الحدود الغربية منذ الثورة الليبية
اللواء طيار اركان حرب هشام الحلبي
اللواء طيار اركان حرب هشام الحلبي

خبير عسكري: أكثر من 1000 سيارة حاولت اختراق الحدود الغربية منذ الثورة الليبية

2017-06-28 11:31:44
محيط - خالد الريس

أكد اللواء طيار اركان حرب هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن الجماعات الإرهابية حاولت البحث عن استراتيجيات بديلة لاختراق الحدود المصرية من خلال البوابة الغربية بعد تمكن القوات المسلحة المصرية من السيطرة على الحدود الشرقية.
وأشار الحلبي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” على قناة “دي أم سي” الفضائية اليوم الأربعاء، إلى أن أكثر من 1000 سيارة تابعة لجماعات اجرامية حاولت اختراق الحدود المصرية الغربية منذ قيام الثورة الليبية، مشيدا بالجهود المخابراتية لرصد معلومات عن عمليات اختراق الحدود.
وشدد على ضرورة تنفيذ ضربات استباقية ضد العناصر الإرهابية، وقال “نحن في سباق مع الإرهابيين، أما يستخدم الإرهابيين امكانيتهم في عمل عمليات إرهابية أو تقوم القوات المسلحة بتدمير امكانياتهم”.
وأضاف” أن أنواع السيارات الدفع الرباعي وحجم الذخيرة المحملة عليها تبين الكم الكبير من الأموال التي تصرف على العمليات، وهو يفوق إمكانيات الجماعات الإرهابية فهذا إمكانيات دول”، مؤكدا أن حجم انفجار السيارات عند قصفها تشير إلى قوة وكميات السلاح التي تحملها.
وكانت القوات الجوية  المصرية قد أحبطت محاولة اختراق 12 سيارة محملة بالأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة للحدود الغربية أمس.

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