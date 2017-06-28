تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك وتويتر” فيديو لضابط متمرد من الشرطة الفنزويلية، يعلن انتفاضة لإسقاط حكم رئيس البلاد نيكولاس مادورو.

ووجه الضابط طائرة مروحية تابعة للشرطة، تمكن من اختطافها للهجوم على مقر المحكمة العليا، حيث ألقيت قنبلتين على مقر المحكمة العليا في كراكاس، وأعلن ضابط الشرطة المنفذ للهجوم بدء انتفاضة لإسقاط النظام.

يذكر أن إحدي القنبلتين انفجرت والأخرى لم تنفجر، دون وقوع إصابات.