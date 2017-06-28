احتفل النجم محمد رمضان مع جمهوره بفيلمه السينمائي الجديد “جواب اعتقال” وذلك عندما فاجئهم بالحضور معهم حفلة مساء أمس الاثنين داخل سينما سيتي ستارز.

وتهافت الجمهور علي رمضان بقوة أمام قاعات العرض مما أثر علي ديكورات المول وتعرضت بعضها للتكسير، فيما تفاعل رمضان مع جمهوره بإلتقاط الصور التذكارية معه ومشاهدة الفيلم، فيما وصلت خسائر التكسير الذي تعرضت له دور العرض بالمول الي 250 الف جنيه.

ويعرض فيلم جواب اعتقال في عدد كبير من السينمات، فيما يشارك في العمل كل من اياد نصار، ودينا الشربيني، وصبري فواز، وسيد رجب وآخرون وهو من تأليف وإخراج محمد سامي وانتاج احمد السبكي.