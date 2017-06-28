الدكتور أحمد الجيوشي، اليوم الاربعاء، نتيجة الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الحالي 2017, في مؤتمر صحفي رسمي في مقر الوزارة.

كان الجيوشي قد أكد أن نسب النجاح للدبلومات الفنية لم تختلف كثيراً عن نسب النجاح فى العامين السابقين، وأن 14 طالبة فى كشوف الأوائل من بين 18 طالبا وطالبة، وهو ما يعكس تفوق الطالبات الكاسح.

في غضون ذلك، تستأنف وزارة التربية والتعليم اليوم الاربعاء تصحيح مواد الثانوية العامة, على أن يتم الانتهاء من التصحيح يوم 15 يوليو المقبل, ويتم الإعلان عن النتيجة بشكل نهائي في 20 يوليو.