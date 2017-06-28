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حلا الترك تفضح زوجة والدها دنيا بطمة
حلا الترك

حلا الترك تفضح زوجة والدها دنيا بطمة

2017-06-28 10:56:31

أطلقت الفنانة البحرينية حلا الترك عدة تصريات كشفت عن تفاصيل علاقتها بزوجة والدها الفنانة المغربية دنيا بطمة، قبل أن تنتقل للعيش مع والدتها السيدة منى السابر.

حلا كشفت عن أسباب عدم ردها على دنيا بطمة بعد أن هاجمت والدتها في برنامج “في بيتنا ضيف”، بقولها: ” أنا كنت متضايقة من أمي كثيراً. وبعدين مع الأيام، تصالحنا وتقاهمنا وقلت لها أنا آسفة، واعتذر لك على هذا البرنامج، وتفاهمت معها على كل شي”.

وأكدت، خلال استضافتها في برنامج “مجموعة إنسان”، أنها لم تكن على علم بما ستقوله دنيا بطمة عن والدتها قبل تصوير البرنامج، وتفاجئت بهجومها عليها.

أما عن الصورة التي ظهرت فيها وهي تضع كمية كبيرة من الماكياج على وجهها على الرغم من صغر سنها، قالت: ” لست أنا الذي وضعت الماكياج، الفنانة دنيا بطمة هي التي مكيجتني. وأنا لم أكن أعرف الماكياج، ولم أدرِ ماذا وضعت فيني. وهذا الشيء لم يخطر على بالي. كنت صغيرة ولم أعرف شيئاً”.

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