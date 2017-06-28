السبت المقبل.. بدء صرف معاش شهر يوليو بزيادة 15%2017-06-28 10:57:26
قال رئيس صندوق التأمين على العاملين بالقطاع العام والخاص سامي عبد الهادي إن أصحاب المعاشات سيصرفون يوم السبت المقبل أول يوليو معاش شهر يوليو، شاملا الزيادة التي تقررت لهم بنسبة 15٪ بحد أدنى 150 جنيها و حد أقصى 551 جنيها، والذي سبق أن وجهت وزيرة التضامن غادة والي المسؤولين بصندوقي التأمين الاجتماعي بسرعة الإنتهاء من كافة الإجراءات اللازمة حتى يتسنى الصرف مع أول الشهر وقبل الموعد بعشرة أيام تيسيرا على أصحاب المعاشات و المستفيدين.
وأضاف عبد الهادي - في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء- أنه تم بالفعل الانتهاء من تنفيذ برامج احتساب الزيادة وضمها للمعاش وإجراء التحويلات المالية لجهات الصرف سواء البنوك أو هيئة البريد أو بنك ناصر الاجتماعي، فضلا عن منافذ الصرف التابعة للصندوقين وماكينات الصرف الآلي، على أن يبدأ الصرف اعتبارا من صباح يوم السبت الأول من يوليو مع إجراء المتابعة اللازمة لإجراءات الصرف وعرض تقارير المتابعة كل ساعتين على الوزيرة.
وأضاف أنه بالنسبة للصرف من ماكينات الصرف الآلي فسيتم البدء في الصرف مباشرة بعد الساعة 12 نهاية يوم الجمعة 30 يونيو وبداية يوم السبت أول يوليو، وكذلك سيبدأ فى نفس اليوم الصرف من منافذ الصندوقين ومكاتب البريد، وبالنسبة للبنوك فتبدأ الصرف يوم الأحد 2 نظرا لأنها لا تعمل يوم السبت.
جدير بالذكر أن هناك 9.4 مليون صاحب معاش ومستفيد سيصرفون نحو 12 مليار جنيه شهريا شاملة الزيادة.
-
"معاريف": اتصالات مكثفة بين حماس وإسرائيل لعقد صفقة محتملة
أكد تقرير إسرائيلي أن اتصالات مكثفة تجري في الأسابيع الأخيرة بين حركة حماس وإسرائيل بوساطة عنصر ثالث. وأضاف التقرير الذي نشر في صحيفة “معاريف” العبرية، أن ...Tue, 27 Jun 2017 11:18:00 GMT
-
أول تعليق من أصالة عقب أزمة "الكوكايين"
نشرت الفنانة السورية أصالة عبر حسابها علي موقع “إنستجرام”، كواليس القبض عليها أمس الأول الأحد بمطار بيروت، لاتهامها بحيازة مادة الكوكايين المخدرة قبل أن يتم ...Tue, 27 Jun 2017 09:05:39 GMT
-
كوريا الشمالية تشبه ترامب بـ"هتلر" القرن الـ21
شبهت كوريا الشمالية، الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأدولف هتلر، فى فصل جديد من الانتقادات اللاذعة بين الجانبين، وسط ارتفاع منسوب التوتر على ...Tue, 27 Jun 2017 09:16:47 GMT
-
قطر تشتكي دول الخليج أمام منظمة اليونسكو
تقدمت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان بشكوى إلى منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم “اليونسكو” بسبب حرمان القطريين من الحق في التعليم. وقالت صحيفة الوطن ...Tue, 27 Jun 2017 09:56:08 GMT
-
الكهرباء: 88% نسبة إنجاز العمل بمحطات «سيمنز» الألمانية
كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن نسبة إنجاز العمل وفقا للجدول الزمني للمرحلة الثانية والأخيرة من محطات سيمنز الألمانية ...Wed, 28 Jun 2017 08:41:13 GMT
-
مصر تترأس اجتماعًا بمجلس الأمن حول تحديات مكافحة الإرهاب في ليبيا
ترأس السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك بوصفه رئيس لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن مع رئيسي لجنة عقوبات داعش والقاعدة ولجنة عقوبات ...Wed, 28 Jun 2017 08:25:27 GMT
-
بالصور.. «روما» يعلن عن تصميم الزي «الاحتياطي» الجديد
أعلن نادي “روما” الإيطالي عن الانتهاء من التصميم الجديد للزي “الاحتياطي” لفريق كرة القدم لموسم “2017-2018” القادم، وهو من إنتاج شركة “نايك” للملابس والأدوات ...Wed, 28 Jun 2017 08:14:25 GMT
-
الولايات المتحدة تدعم وساطة الكويت في حل أزمة الخليج
أجري وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الإعلام الكويتي بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح محادثات في واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ...Wed, 28 Jun 2017 08:08:29 GMT
-
قصف تركي لمواقع وحدات حماية الشعب الكردية السورية في منطقة عفرين
أعلنت مصادر عسكرية تركية أن الجيش التركي قصف فجر اليوم الأربعاء مواقع لتنظيم وحدات حماية الشعب الكردية السورية في منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي شمال غرب سوريا. ...Wed, 28 Jun 2017 06:18:30 GMT