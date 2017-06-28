قال رئيس صندوق التأمين على العاملين بالقطاع العام والخاص سامي عبد الهادي إن أصحاب المعاشات سيصرفون يوم السبت المقبل أول يوليو معاش شهر يوليو، شاملا الزيادة التي تقررت لهم بنسبة 15٪ بحد أدنى 150 جنيها و حد أقصى 551 جنيها، والذي سبق أن وجهت وزيرة التضامن غادة والي المسؤولين بصندوقي التأمين الاجتماعي بسرعة الإنتهاء من كافة الإجراءات اللازمة حتى يتسنى الصرف مع أول الشهر وقبل الموعد بعشرة أيام تيسيرا على أصحاب المعاشات و المستفيدين.

وأضاف عبد الهادي - في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء- أنه تم بالفعل الانتهاء من تنفيذ برامج احتساب الزيادة وضمها للمعاش وإجراء التحويلات المالية لجهات الصرف سواء البنوك أو هيئة البريد أو بنك ناصر الاجتماعي، فضلا عن منافذ الصرف التابعة للصندوقين وماكينات الصرف الآلي، على أن يبدأ الصرف اعتبارا من صباح يوم السبت الأول من يوليو مع إجراء المتابعة اللازمة لإجراءات الصرف وعرض تقارير المتابعة كل ساعتين على الوزيرة.

وأضاف أنه بالنسبة للصرف من ماكينات الصرف الآلي فسيتم البدء في الصرف مباشرة بعد الساعة 12 نهاية يوم الجمعة 30 يونيو وبداية يوم السبت أول يوليو، وكذلك سيبدأ فى نفس اليوم الصرف من منافذ الصندوقين ومكاتب البريد، وبالنسبة للبنوك فتبدأ الصرف يوم الأحد 2 نظرا لأنها لا تعمل يوم السبت.

جدير بالذكر أن هناك 9.4 مليون صاحب معاش ومستفيد سيصرفون نحو 12 مليار جنيه شهريا شاملة الزيادة.