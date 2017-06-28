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بالفيديو.. محاكمة كمبودية رشقت لوحة إعلانات لرئيس الوزراء بالحذاء
رئيس وزراء كمبوديا هون سين

بالفيديو.. محاكمة كمبودية رشقت لوحة إعلانات لرئيس الوزراء بالحذاء

2017-06-28 10:59:34
متابعات

تواجه امرأة كمبودية رشقت لوحة إعلانات لرئيس الوزراء هون سين بالحذاء تهمة إهانة مسئول حكومي، وتواجه عقوبة تصل إلى السجن ثلاث سنوات حال إدانتها، حسبما أفاد الإعلام المحلي اليوم الأربعاء، وفقًا لما نقله موقع إمارات 24.

وذكرت صحيفة “بنوم بنه بوست” أن الكمبودية سام سوخا(38 عامًا) أصبحت معروفة للسلطات، بعد أن نشرت مقطع فيديو للواقعة في صفحتها على فيس بوك في أبريل الماضي.

وأضافت الصحيفة أن المرأة اختبأت خلال الشهرين الماضيين، وتلقت ابنتها استدعاءات من المحكمة نيابة عنها، لتمثل المرأة أمام القضاء في 5 و6 يوليو.

ويمكن أن تواجه سوخا أيضا حال إدانتها التغريم  بدفع مبلغ يصل إلى 6 ملايين ريـال كمبودي (1476 دولارا). وعلى عكس الكثير من الدول الغربية، فإنه ليس هناك في كمبوديا اختلاف كبير بين إهانة المسئولين الحكوميين وإهانة أشخاص عاديين.

وبشكل متكرر تستخدم الحكومة تهم التشهير والتحريض الجنائية ضد الساسة المعارضين والناشطين، وتقول المنظمات الحقوقية إن النظام القضائي أيضا لا يعد مستقلًا، ويحافظ الكثير من القضاة على علاقات مع “حزب الشعب الكمبودي” الذي يحكم البلاد منذ فترة طويلة.



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