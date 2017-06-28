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إدوارد يكشف حقيقة محاولته الانتحار
إدوارد

إدوارد يكشف حقيقة محاولته الانتحار

2017-06-28 10:48:02

رد الفنان المصري إدوارد، على الأخبار التي نشرت مؤخرًا حول محاولته الانتحار وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع «تويتر».

إدوارد، نفى محاولته الانتحار وذلك ردًا على أسئلة جمهوره حول حقيقة انتحاره، ومؤكدًا أن الانتحار كفر، لا يجب أن يقدم عليه أحد.

وكشف إدوارد عن أمنيته قائلًا: «إنه كان يرغب أن يصبح طيارا حربيًا، بالرغم من خوفه من الطائرات».

كما عبر عن سعادته الكبيرة لنجاته من مقلب رامز جلال هذا العام، وكان إدوارد، قد قام بدور الوسيط العام الماضي في برنامج «رامز بيلعب بالنار» وأوقع بالفنانة نيرمين الفقي في شباك رامز للمرة الأولى.

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