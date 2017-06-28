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الجبير : لا تفاوض مع السلطات القطرية بشأن قائمة المطالب
عادل الجبير وزير الخارجية السعودي

الجبير : لا تفاوض مع السلطات القطرية بشأن قائمة المطالب

2017-06-28 10:51:57
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أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أنه لا تفاوض مع  السلطات القطرية بشأن قائمة المطالب.

وقال الجبير: “ان قرار التوقف  عن دعم الإرهاب بيد السلطات في الدوحة”.

وكان وزير الدولة للشئون الخارجية الإمارتي أنور قرقاش قد قال مؤخرا إن قطر قامت بتسريب  المطالب التي عرضتها الدول التي قامت بقطع علاقاتها الدبلوماسية معها على الوسيط  الكويتي , مشيرا إلى أن الدوحة لم تحترم طريقة عمل الوسيط

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