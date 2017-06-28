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«الكهرباء»: تخصيص 67 مليار جنيه لتطوير شبكات النقل والتوزيع
وزارة الكهرباء
وزارة الكهرباء

«الكهرباء»: تخصيص 67 مليار جنيه لتطوير شبكات النقل والتوزيع

2017-06-28 11:00:47
محيط - خالد الريس

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الفائض في انتاج الكهرباء ناتج عن إنجازات ومجهودات تمت بدعم من القيادة السياسية، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن حاجز الاستهلاك خلال الفترة الماضية تجاوز 29100 ميجاوات ولم يحدث أي انقطاعات للكهرباء.
وأشاد حمزة من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الأربعاء، بوعي المواطنين في ترشيد وتقليل استهلاك الكهرباء على الرغم من توافر الكهرباء.
وأوضح أنه قد تم تخصيص 67,4 مليار جنيه لتعزيز شبكات نقل الكهرباء وتطويرها خلال السنتين القادمين بالإضافة إلى العديد من الاستثمارات القادمة.

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